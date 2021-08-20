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Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

20.08.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Fas'ın Wydad takımında forma giyen Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Faslı futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İmza töreninin Yeni Hatay Stadyumu'nda düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Ayoub El Kaabi'ye bordo-beyaz formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İmza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de katıldığı kaydedildi.

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