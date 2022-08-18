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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

18.08.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çabukluk ve taktik çalıştı.

Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.

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Hatayspor hazırlık idman lig süper

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