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Hatayspor Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.10.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar teknik direktör Ömer Erdoğan, yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşti.

Hataysporlu futbolcular sabah antrenmanında çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen ikinci idmanda ise 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yapıldı..

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 sürdü.

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