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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

14.10.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ligde oynadığı son iki maçını kazanan bordo-beyazlı ekip, 9. haftayı 7 puanla 17. sırada tamamladı.

Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Bordo-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

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Süper Lig Fatih Karagümrük Hatayspor deplasman futbol

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