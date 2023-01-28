Hatayspor Trabzonspor maçında nefes kesen mücadele! 5 maçta ilk galibiyet!

Hatayspor Trabzonspor maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) canlı olarak ekrana geldi. Spor Toto Süper Lig 21. haftasında oynan bu karşılaşmada Hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Osman Gökhan Bilir üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar oldu. Hatayspor Trabzonspor maç sonucu internette araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Hatayspor maç sonucu ne oldu?

HATAYSPOR MAĞLUBİYET SERİSİNİ BOZDU!

Hatayspor Trabzonspor maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) saat 16.00'da başladı. 90 dakika boyunca iki takımın da büyük mücadele verdiği maçta kazanan taraf Hatayspor oldu.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller 47. dakikada Ayoub El Kaabi ve 50. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım'dan geldi. Trabzonspor'un tek gölünü ise 9. dakikada Enis Bardhi attı.

TRABZONSPOR SON DEPLASMANDA 2 PUAN ALDI

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi ve son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.

Bordo mavililer, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenildi.

Trabzonspor bu dört maçta 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada bulunuyor.

