YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Hatayspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

HATAY HABERLERİ  | 27.02.2020 18:39 | Son Güncelleme

Teknik direktör Mehmet Altıparmak: "Bizim bir hedefimiz var, o da şampiyon olmak"

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, 29 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Altıparmak, antrenmanda yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetlerle beraber puan farkını açtıklarını, bundan dolayı takımın moral ve motivasyonun en üst seviyede olduğunu söyledi.

Her maça olduğu gibi, Adana Demirspor maçına da 3 puan için çıkacaklarını vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Bizim içeride veya dışarıda bir tek hedefimiz var, o da galip gelip, bir an önce şampiyon olmak. Adana Demirspor maçı da bunlardan biri. Rakibimizin gücünü, kalitesini, şu andaki konumunu, ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. Ama bizim de bir hedefimiz var, o da şampiyon olmak. Onun için içeride ve dışarıda kazanmaya oynuyoruz. Deplasmana kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için oynayacağız. Biz lideriz, lider gibi oynayacağız."

Altıparmak, sakatlığı bulunan Hamza Gür ve Dame Diop'un kadroda yer alamayacağını belirtti.

Kaleci Akın Alkan da takımın havasının çok iyi olduğunu, gol yemeden galip gelince mutlu olduklarını, Adana Demirspor maçından puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Futbol Hatayspor Spor TFF

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Hatay Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:03
Öğle
12:53
İkindi
16:03
Akşam
18:34
Yatsı
19:47

Hatay Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Bayramoglu Eczanesi
Antakya
Cilli Eczanesi
Antakya
Selin Eczanesi
Antakya
Senol Eczanesi
Antakya
Belen Eczanesi
Iskenderun
Betül Eczanesi
Iskenderun
Lıman Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

35 yıldır ihmal edilen kanal temizleniyor

35 yıldır ihmal edilen kanal temizleniyor

İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı

İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.