Hatayspor'da hedef, ligi "zirvede" tamamlamak

İZZİDDİN NAZLI - TFF 1. Lig'de en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Hatayspor, zirvedeki yerini sezon sonuna kadar koruyup Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Bayram Toysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki konumları açısından ellerinde iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeyi sürdürdüklerini belirten Toysal, "Bu işi garantileyene kadar bize rahat nefes almak yok. Elimizdeki bu fırsatı diğer takımlara vermek istemiyoruz. Alttan gelen takımların sıralaması bizim için çok önemli değil. Önemli olan yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak. Sağlamlaştıracağız ki ilerleyen haftalara biraz daha derli toplu, puan anlamında sıkıntısı olmayan bir takım hüviyetinde girebilelim." diye konuştu.

Süper Lig hedefine kenetlendiklerini, camia olarak, teknik heyet, yönetim, futbolcu ve taraftarıyla birlik ve bütünlük içerisinde olduklarını dile getiren Toysal, "Bu birlikteliğimizin devam etmesi halinde hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.