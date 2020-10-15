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Hatice hemşire son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN HABERLERİ  | 15.10.2020 22:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen emekli hemşire Hatice Tusu (50), son yolculuğuna uğurlandı.Didim’de kendisinden 4 gün haber alınamayan ve yapılan çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşılan emekli hemşire Hatice Tusu, otopsisinin ardından bugün Söke’deki annesinin evine getirildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen emekli hemşire Hatice Tusu (50), son yolculuğuna uğurlandı.
Didim’de kendisinden 4 gün haber alınamayan ve yapılan çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşılan emekli hemşire Hatice Tusu, otopsisinin ardından bugün Söke’deki annesinin evine getirildi. Özbaşı Mahallesi’ndeki anne evinde helallik alınan Tusu’nun naaşı, İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
“Sevgilisi boğarak öldürmüş”
50 yaşındaki emekli hemşire Hatice Tusu’dan 4 gündür haber alınamayınca, kayıp başvurusu yapılmış ve çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar sonrasında Tusu’nun son olarak sevgilisi olduğu öğrenilen Suat A. ile görüldüğü tespit edildi. Sorguya alınan Suat A. cinayeti itiraf etmiş ve Tusu’yu Didim’in Hisar Mahallesi’ndeki bir bataklığa gömdüğünü söylemişti. Söylenilen alanda yapılan çalışmalar sonrasında Tusu’nun cansız bedenine ulaşılmış, cinayeti itiraf eden zanlı Suat A. ise tutuklanmıştı.

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