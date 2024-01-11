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Hatipoğlu rakibini herkesten önce kutladı

11.01.2024 10:50 | Son Güncelleme:
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce’yi tebrik etti.

Hatipoğlu rakibini herkesten önce kutladı

CHP tarafından Eskişehir’de Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce’yi sosyal medya hesaplarından ilk tebrik eden, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu oldu. Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sn. Ayşe Ünlüce’yi tebrik ediyorum. Eskişehir’e yakışan bir seçim süreci geçireceğimizi düşünüyorum. Öte yandan adaylığı kesinleşen diğer tüm adaylara da başarılar diliyorum. Hepimiz Eskişehir’e hizmet etme niyetindeyiz. Allah herkesin yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ünlüce’nin açıklanmasının ardından saatler geçmesine rağmen partisinin önde gelen isimlerinin kutlama mesajı atmamaları dikkat çekti.

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