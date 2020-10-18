Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Hatunsuyu mahallesinde yaptırılan Hatunsuyu Park’ı hizmete açıldı.

Parkın açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Biz bu yola halkımıza hizmet aşkıyla çıktık. Bizim halkımıza hizmet sözümüz var, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Hatunsuyu mahallesinde 2 bin 200 metrekare alana yaptırılan ‘Hatunsuyu Parkı’ hizmete açıldı. Hatunsuyu mahallesinde bulunan Malatya Caddesi ile Şahinler sokak arasında yaptırılan ve içerisinde iki kuleli oyun grubu, açık hava kondisyon aletleri, çocuk oyun grupları, salıncaklar, tahterevalliler ve oturma alanlarını bulunan Hatunsuyu Parkı’nın açılış törenine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, mahalle halkı ve çok sayıda çocuk katıldı.

“Mahallemiz güzel bir parka kavuştu”

Yapılan hizmetten dolayı teşekkürlerini ileten Hatunsuyu Mahallesi Muhtarı Cumali Demir, “Öncelikle Vekilimize ve başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemize güzel bir park kazandırdılar. Bu hizmetler inşallah artarak devam edecek. Mahalle sakinlerimizin adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. “Hatunsuyu’nun bizde ayrı bir önemi var”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Hatunsuyu Mahallesi’ne ayrı bir önem verdiğini aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “AK Belediyeciliğin bir hizmeti olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçemizin bir çok noktasında parklar ve sosyal donatılar yapıyoruz. Bugünde Hatunsuyu mahallemize güzel bir park kazandırdık. Emeği geçen Vekillerimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Hatunsuyu bizim için çok önemli. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Hatunsuyu mahallemiz her daim bizlerin yanında olmuştur. Son seçimlerde de yüzde 84’lük oy potansiyeli ile bunu bir kez daha gösterdi. Başkanımız Osman Güder, Hatunsuyu’na ayrı bir önem veriyor. Başkanımızın Hatunsuyu mahallesine daha güzel hizmetler kazandıracağına canı yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlk günkü heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

“Göreve başladığımız gün nasıl bir heyecan içerisindeysek bugün de aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Biz, AK Parti’de görev aldığımız günden bu yana çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza layık olmak ve yüzünü ak çıkarmak için canla başla devam ettiriyoruz. Bizler bugüne kadar, AK Parti’nin belediyecilik anlayışının bir gereği olarak, rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına çıkarak, sosyal hayatı canlandıracak önemli projeleri hayata geçirdik. Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz günden bu yana bizim birinci önceliğimiz şudur; Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak. İnsanlar üzerinde olumsuz yönleri bu zaman diliminde müşahede ettik. Hatunsuyu belde belediye olması nedeniyle imkanları sınırlıydı. 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi statüsüyle olduktan sonra Hatunsuyu’na ciddi yatırımlar yaptık. Bugünde mahallemize kazandırdığımız parkımızın açılışını yaptık. Buradaki çocukların ve vatandaşlarımızın ihtiyacını giderdik. Halkın dinleneceği, çocukların oynayacağı alanların arttırılması için imkânlar dâhilinde çaba harcıyoruz. Gönül isterdi ki daha büyük bir parkımızı kazandıralım. Parkların arttırılmasına yönelik yeni projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Parkımızda oynayan ve hayallere dalan çocukları görmek bize mutluluk veriyor. Mahallemizin diğer ihtiyaçlarıyla da yakından ilgileniyoruz. Şuanda 14 kilometre asfaltlama çalışması, 12 bin metrekare asfalt bakım onarım çalışması, 5 kilometre stabilize çalışması, Alişar bağlantı yollarında menfez ve Kıraç’ta yol güzergahlarını değiştirme çalışması yaptık. 2020 yılında Hatunsuyu Mahallesini toplam 3 milyonluk hizmet ile buluşturduk. İnşallah ilerleyen zamanda da bu bölgedeki çiftçilerimize ekipman desteği sağlayacağız. Göreve başladığımız gün nasıl bir heyecan içerisindeysek bugün de aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biz yola halkımıza hizmet aşkıyla çıktık. Bizim milletimize sözümüz var, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Öte yandan Cumhurbaşkanımız ayın 25’inde Malatya’ya geliyor. Tüm halkımızı buradan davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Başkanımız bölgeler arası farkı ortadan kaldırıyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in bölgeler arası farkı ortadan kaldırmak için büyük bir çaba gösterdiğini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bugün Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve teşkilatımız ile Hatunsuyu mahallemizle bir araya geldik. Cumhurbaşkanı sevdalıları vatandaşlarımızın bizlere verdikleri bu büyük destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum. Onların yüreği çok güzel. 18 yıldır Hatunsuyu Mahallemizin bize verdiği destekler büyüktür. Osman Güder başkanımıza verdiği hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. 1.5 yıllık zaman zarfında Hatunsuyu Mahallesine 3 milyona yakın bir hizmeti mahallemize kazandırmış. Başkanımızın da az önce bahsettiği gibi bölgeler arası farkı ortadan kaldırmak adına, sosyal donatı merkezlerimizi bu bölgelerimize inşa etmemiz gerekiyor. Başkanımız bu yönde büyük çabalar ortaya koyuyor. Gözümüzün nuru evlatlarımız için çocuk oyun parkları olmazsa olmazlarıdır. 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu belediyecilik anlayışı ile bugüne kadar devam ettiriyoruz. Çocuklarımız için güzel bir park. Hemen yanına basketbol sahası yapılıyor. Büyüklerimizde burada zaman geçirmek için parkı kullanacaklar. En önemlisi hatunsuyu mahallesinde çocuklarımıza yönelik ilk kez bir parkın yapılmasından dolayı vatandaşlarımızın duydukları memnuniyeti işitmekten bende çok mutlu oldum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok daha yoğun çalışmalarımızı buraya yapacağız. Eksiklerimiz varsa oturup konuşacağız. Bu güzel parkımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir hafta sonra memleketimize bir lider geliyor. Dünyanın fatihi geliyor. Avrupa’nın ve Türkiye’nin fatihi, ümmetin umudu 25 Ekim’de Malatya’mızı şereflendiriyor. Malatya’mızda her defasında olduğu gibi yine bağrına basacak. Toplam 20’nci kez Malatya’mıza gelecek. Bu vesile ile Malatyalılar olarak bugüne kadar nasıl ev sahipliği yaptıysak, yine güzel bir ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.

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