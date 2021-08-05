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Hava ambulansı Kovid-19 döneminde iki kat fazla havalandı

05.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Hava Ambulans Merkezinde konuşlandırılan ambulans helikopter, Samsun'un dışında Tokat, Amasya, Ordu ve Sinop'a hizmet da hizmet veriyor - İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emre Özgen: - "Yıllık ortalama 170-180 vaka sayımız mevcuttur. 2020'nin pandemi döneminde bölgemizin rekoru kırılmıştır. 313 vakaya gidilip hastalarımızın sağlık tesislerine güvenli şekilde nakli sağlanmıştır"

RECEP BİLEK - Samsun Hava Ambulans Merkezinde konuşlandırılan ambulans helikopter, Kovid-19 salgını döneminde iki kat fazla havalandı.

Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetlerinde faydalanılmak üzere 16 ilde konuşlandırılan 17 helikopter ambulanstan biri, Samsun Hava Ambulans Merkezinde görev alıyor. Merkezdeki 2013 model helikopter ambulans ile Samsun'un yanı sıra Tokat, Amasya, Ordu ve Sinop'taki acil vakalara kısa sürede ulaşılıyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan Samsun Hava Ambulans Merkezinde 3 doktor, 2 paramedik, 3 pilot ve 3 yer personeli görev yapıyor.

112 Komuta Kontrol Merkezinden gelen ihbarın ardından adeta zamanla yarışan hava ambulans ekibi, 4 ila 5 dakika içinde havalanarak vakalara müdahale etmek için yola çıkıyor. Ekip, hızla vaka adresine ulaşıyor. Olay yerinde doktorun müdahalesinin ardından hasta veya yaralıyı belirlenen hastaneye sevk eden ekip, Samsun Hava Ambulans Merkezine dönerek gün batımına kadar nöbetini sürdürüyor.

Hava ambulans ekibi, diğer vakaların yanı sıra Kovid-19 şüphesi bulunan ya da tanısı konulan hastalara da müdahale ediyor.

2019 yılında 210 vakaya müdahale eden ekip, 2020 yılında 313, 2021 yılının 7 ayında ise 147 vaka için havalandı.

Geçen yıl 255 saat 8 dakika, 2021 yılının 7 ayında 163 saat 55 dakika havada kalan ambulans helikopter, önceki yılların aynı dönemine göre yaklaşık iki kat fazla mesai yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Acil Tıp Uzmanı Doktor Emre Özgen, AA muhabirine, ambulans helikopterlerin donanımında hasta ve yaralıyı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırırken ihtiyaç duyulabilecek her türlü tıbbi cihaz bulunduğunu, havada iken adeta bir yoğun bakım hizmeti verilebildiğini söyledi.

Ambulans helikopterlerle en fazla taşınan hasta grubunun kalp hastaları olduğuna işaret eden Özgen, "Bunu beyin ve sinir sistemi hastalıkları, travma, solunum yolu hastalıkları, trafik kazaları, gastrointestinal sistem hastalıkları, yeni doğan vakaları, enfeksiyon hastalıkları ve diğer acil durumlar izlemektedir." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde kara ambulanslarının yoğun bir acil sağlık hizmeti verdiğine dikkati çeken Özgen, hava ambulanslarının da salgın sürecinde Kovid-19 ve diğer vakalara kısa sürede ulaşmak için yoğun mesai harcadığını, Samsun hava ambulansının 2020 yılında 3, 2021 yılının 7 ayında 5 Kovid-19 vakasına müdahale ettiğini söyledi.

Özgen, "Samsun'un yanı sıra Tokat, Amasya, Ordu ve Sinop'u kapsayan yıllık ortalama 170-180 vaka sayımız mevcuttur. Bu yıl 2020'nin pandemi döneminde bölgemizin rekoru kırılmıştır. 313 vakaya gidilip hastalarımızın sağlık tesislerine güvenli şekilde nakli sağlanmıştır. Hava ambulansının 2020 yılı vaka sayısının en yüksek olduğu dönem oldu. Bu açıdan özellikle pandemi sürecinde de acil sağlık hizmetlerine katkısının göz ardı edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamak isterim." diye konuştu.

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