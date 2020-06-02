YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Hava değişimi bağlarda stres kaybına yol açtı

Hava değişimi bağlarda stres kaybına yol açtı

MANİSA HABERLERİ  | 02.06.2020 15:36 | Son Güncelleme

Ani hava değişimi Ege Bölgesinin en önemli ihracat ürünü olan Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında silkinti (tane döküntüsü) verim kaybına neden oldu.Teknik ekip ile birlikte Salihli Ovası’ndaki bağlarda incelemelerde bulunan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı sıcakların ardından yaşanan serin hava ile birlikte sıcaklık farkının tam çiçekleme zamanındaki bağlarda strese yol açtığını söyledi.Geçtiğimiz hafta yaşanan 42 derecelik sıcaklıktan bağların aşırı derecede etkilendiğini belirten Yalvaç, bunun sonucunda da rüzgarla birlikte bağlarda silkinti (tane dökülme) hastalığının görüldüğünü, verim zararın ise yüzde 40-50 oranında olduğunu vurguladı.TARSİM kapsamı dışında olan verim kaybının üreticilerde rekolte açısından endişe oluşturduğunu ve tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yalvaç, “Mayıs ayında yaşanan mevsim normallerinin çok üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle bağlarda strese bağlı olarak silkinti hastalığı meydana geldi.

Ani hava değişimi Ege Bölgesinin en önemli ihracat ürünü olan Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında silkinti (tane döküntüsü) verim kaybına neden oldu.
Teknik ekip ile birlikte Salihli Ovası’ndaki bağlarda incelemelerde bulunan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı sıcakların ardından yaşanan serin hava ile birlikte sıcaklık farkının tam çiçekleme zamanındaki bağlarda strese yol açtığını söyledi.
Geçtiğimiz hafta yaşanan 42 derecelik sıcaklıktan bağların aşırı derecede etkilendiğini belirten Yalvaç, bunun sonucunda da rüzgarla birlikte bağlarda silkinti (tane dökülme) hastalığının görüldüğünü, verim zararın ise yüzde 40-50 oranında olduğunu vurguladı.
TARSİM kapsamı dışında olan verim kaybının üreticilerde rekolte açısından endişe oluşturduğunu ve tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yalvaç, “Mayıs ayında yaşanan mevsim normallerinin çok üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle bağlarda strese bağlı olarak silkinti hastalığı meydana geldi. Gezdiğimiz bağlardaki silkinti ve döküntü nedeniyle zararın yüksek olduğunu gördük. Görünen o ki rekolte geçen yıla oranla düşük olacak. Üreticimize düşen görev ise elindeki ürünü kurtarmak için gerekli ilaçlama çalışmasını yapmasıdır.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Manisa Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:36
Yatsı
22:16

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Kaptan Oğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Ege Lokmanı Güngör'den Akciğer Kanserine Karşı Uyarı

Ege Lokmanı Güngör'den Akciğer Kanserine Karşı Uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.