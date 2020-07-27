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Havacılar Yayladağı’na 1 tır un yardımı gönderdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Havacılar), Yayladağı sınırında bulunan İdlib çadır kampına 503 çuval un gönderdi.Eskişehir Hava İkmalde çalışan gönüllü işçilerin kurduğu Havacılar Derneği, Yayladağı sınırı İdlib kırsalında bulunan savaş mağduru yaklaşık 70 bin kişinin bulunduğu çadır kente 503 çuval dolu 1 tır un gönderdi.

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Havacılar), Yayladağı sınırında bulunan İdlib çadır kampına 503 çuval un gönderdi.
Eskişehir Hava İkmalde çalışan gönüllü işçilerin kurduğu Havacılar Derneği, Yayladağı sınırı İdlib kırsalında bulunan savaş mağduru yaklaşık 70 bin kişinin bulunduğu çadır kente 503 çuval dolu 1 tır un gönderdi. Geçen hafta sonunda Eskişehir’den yola çıkan yardımlar, 2 gün sonra sınır bölgesine ulaştı. Sınır bölgesinde görevli olan Kızılay ekibine teslim eden yardımlar, çadırda yaşayan binlerce ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Yaptığı yardımla ilgili konuşan Havacılar Derneği Başkanı Önder Kaya şunları kaydetti:
“Bir insan olarak ne zamandır içimizi dağlayan bu duruma sessiz kalmayı hiç istemedik. Şehrimizde yaptığımız sistematik yardımlar çok iyi seviyeye geldi. Her ay devam eden yardımlarımızda bu ayda 250 den fazla aileye erzak ulaştırdık, yetimlere bayramlık alıyoruz. Çok şükür oralardaki mazlumlara yardım ulaştırmak da bugüne nasipmiş. Çadırlar bölgesini gidip görmekte nasip oldu gerçekten insanın içi sızlıyor. Yıllardır insanlar çadırlarda yaşıyor. İnsan inanmakta zorlanıyor. Su yok, elektrik yok şartlar gerçekten zor. Tabi yaşamak onların için büyük nimet biz burada yaşamayı nimetten saymaz olmuşuz. Buradan derneğimize ilgi gösterip destek olan bağış yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok kıymetli bir yardımdı. Allah hayırlarınızı kabul eylesin, mazlumlara karşı yufka yürekli olan devletimizi de her daim var eylesin”.

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