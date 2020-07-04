Havai fişek fabrikasındaki patlama çevredeki mahallelerde de hasara yol açtı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada çevredeki mahallelerde bulunan evlerde oluşan hasar olayın yıkıcı etkisini gösteriyor.

Patlamanın ardından fabrikanın iki yakasında bulunan Yukarıçalıca ve Akarca mahallelerindeki evlerin camlarının kırıldığı, kapıların eşiklerinden ayrıldığı, çatı ve tavanlarda açılmalar meydana geldiği görüldü. Mahallelerdeki ekinler de savrulan küller nedeniyle zarar gördü.

Fabrikaya yaklaşık 600 metre uzaklıktaki Akarca Mahallesi'ndeki evi patlamada zarar gören Kadriye Ayaz (75), AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden daha etkili bir sarsıntıya neden olduğunu söyledi.

Evin camlarının kırıldığını, kiremitlerin yerinden oynadığını anlatan Ayaz, "Nasıl anlatayım ki. Hayvanlar bağrışıyor. Nasıl yalaza, gökyüzünü sardı yalaza. Bizim buraya çok yakın. Eğer o büyük depo patlasaydı bizim köyde kimse kalmazdı. Allah kurtardı bizi. Ne yapalım canımıza gelmedi ya mala gelsin." dedi.

Ayaz, evinin çok zarar gördüğünü ve dün akşam girip yatamadığını ve yardım beklediklerini söyleyerek, "Bahçelerimize bütün küller düştü, mahsulümüzü nasıl yiyeceğiz?" diye konuştu.