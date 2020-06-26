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Havalar ısındı Ege kıyıları şenlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 26.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Havaların ısınması ile birlikte, dünyaca ünlü yatlar Türkiye’ye gelmeye başladı.

Havalar ısındı Ege kıyıları şenlendi

Havaların ısınması ile birlikte, dünyaca ünlü yatlar Türkiye’ye gelmeye başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancıya ait lüks yatların uğrak yeri olan Ege kıyılarını bu sezon ilk ziyaret edenler arasında Titan, Melek ve Miss adlı tekneler oldu.
Titan adlı 78 metrelik mega yat Bodrum ve Yalıkavak’ı ziyaret ederken, Melek isimli 55 metrelik iki direkli yelken, Kiss adlı 47 metrelik yat, 53 metrelik My S adlı hızlı süper yat Göcek kıyılarına demir attı. Yazın ve sıcağın gelmesiyle Ege kıyıları hem yurt içi ve hem de yurtdışından birçok ultra lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Su Üstünde Blog yetkilisi Eren Budaklı; “Pandemi sonrası ve normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber Ege kıyılılarında yatların demir atması başladı. Ekonomiye katma değeri yüksek olduğu için bölgeye gelen yatlar yöre halkına da gerek istihdam gerekse ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Bu yaz Türkiye’nin özellikle Ege kıyılarının dünyaca ünlü pek çok yatı ev sahipliği yapması bekleniyor. Korona virüs nedeniyle pek çok zengin de tatilini su üstünde değerlendirecek gibi görünüyor” dedi.

Havalar ısındı Ege kıyıları şenlendi

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