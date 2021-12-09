Havaların soğumasıyla beraber Türkiye’nin tek buz müzesine ilgi arttı

Atatürk Üniversitesi tarafından kampüs içerisinde yapımı tamamlanarak ziyaretçilerine kapılarını açan Ata Buz Müzesi’ne kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ziyaretçilerin ilgisi de arttı. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde faaliyet gösterirken bu yıl Ata Buz Eserler Koordinatörlüğü’ne geçen müze, yenilenen yüzüyle de dikkat çekiyor.

Eserler Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından yapılırken, her 6 ayda bir sergi değişerek yeni bir konu ele alınıyor. Sıcaklığın sıfırın altında eksi 6 derece olduğu müzeye giren ziyaretçilere kışlık montlar veriliyor. Ziyaretçiler, açılan ‘Çocuk’ sergisinde buzdan dev ayılar, tren ve vagonlar, çocuklar, toplar, kral tahtları ve farklı birçok eserle karşılaşıyor. Özel ışık sistemleriyle aydınlatılan buzdan heykellerin yer aldığı müze, içerideki soğuk hava dolayısıyla montlarını giyerek ziyaret edenleri adeta kutuplarda yolculuğa çıkarıyor.

“ULUSLARARASI ETKİNLİKLER YAPILACAK”

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, Türkiye’nin ilk buz

müzesinin hem sanatsal açıdan hem eğitimsel açıdan öne çıktığını ifade ederek, “Müzemiz bu yıl rektörlüğe bağlanarak Buz Eserler Koordinatörlüğü’ne dönüştü. Burayı sanatsal ve bilimsel çalışmalara kaynaklık yapacak bir merkez gibi planlamaya çalıştık. Burada uluslararası etkinlikler yapılacak. Yine buz sanatı üzerinde araştırma ve incelemeler yapılacak. Burası Türkiye’de ilk. Kendi buzunu üretiyor ve eserler yapıyor. Bir anlamda da eğitim ve öğretim yeri gibi tasarlandı. Burada öğrencilerimiz sanatsal çalışmalar yapabilecekler. 6 ayda bir buranın konseptini değiştirip yeni eserleri sergiliyoruz. Daha çok şu an çocuklara yönelik mitolojik ve bölgesel hayvanlar sergileniyor. Erzurum Türkiye’nin ve dünyanın önemli kayak merkezlerini bünyesinde barındırıyor. Bu yüzden kayak yapmaya gelenler burayı ziyaret ediyorlar” dedi.

(İHA)



