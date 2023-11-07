YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Havanın soğumasıyla göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

Havanın soğumasıyla göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

07.11.2023 14:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkbaharda küçükbaşlarını Erzurum'un Karayazı ilçesindeki yaylalara götüren Batmanlı göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu devam ediyor.

Yaz boyunca Karayazı'nın serin yaylalarında konaklayan göçerler, günlerce süren yolculuğun ardından ulaştıkları Muş'un Şenyayla bölgesinde mola verdi.

Göçerlerden Kemal Bahlen, mayısta geldikleri Karayazı bölgesinde 5 ay konakladıktan sonra kışı geçirmek için tekrar Batman'a döndüklerini söyledi.

Uzun süren yolculuk sonunda Muş'un Şenyayla bölgesine ulaştıklarını anlatan Bahlen, "Burada bir süre mola verdikten sonra Sason'a doğru yola çıkacağız. Batman ve Mardin sınırına gideceğiz. Koyunlarımız gebe olduğu için kamyonlarla göndermedik. Kısa süre sonra doğum yapacaklar." dedi.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde devam ettiği için yayladan geç döndüklerini belirten Bahlen, "1050 küçükbaş hayvanımız var. Gece konaklıyoruz, gündüz de hayvanları otlatarak yola devam ediyoruz. Günde 10-15 kilometre yol katediyoruz. Her tarafta huzur var. Hiçbir korkumuz yok. En ufak sıkıntı yaşadığımızda devletimiz yardımımıza koşuyor. Daha 25 günlük yolumuz var." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın Valiliği açıkladı: “64 konut selde zarar gördü”Aydın Valiliği açıkladı: “64 konut selde zarar gördü”
Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 157 gözaltıGaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 157 gözaltı
Aksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri kardeş olduAksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri kardeş oldu
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Muş Karayazı yayla küçükbaş hayvan aile

Muş Namaz Vakitleri 7 Kasım Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:03
İkindi
14:50
Akşam
17:16
Yatsı
18:34

Muş Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Salı

Derman eczanesi
Varto
Güneş eczanesi
Bulanik
Şifa eczanesi
Haskoy
Yeni hastane eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Malazgirt
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.