HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, şirketin projelerini anlattı:

İSTANBUL (AA) - HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, 2022 yılının HAVELSAN için verimli geçtiğini belirterek, "Kurumsal kaynak yönetiminde kullanılan yeni nesil iş yönetimi ismini verdiğimiz 'Kovan', yabancı ürünlerin yerini alabilecek bir noktaya gidiyor." dedi.

Nacar, AA muhabirinin TEKNOFEST KARADENİZ ve HAVELSAN'ın ürünlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Nacar, HAVELSAN olarak birçok alanda projeleri sürdürdüklerini bildirerek, bu sene otonom deniz üstü su aracı projesini geliştirdiklerini söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında HAVELSAN standında birçok imkanın katılımcılarla buluşturulduğunu aktaran Nacar, "Standımızda sanal gözlükle denizaltı turu yapma imkanı var. Ateşli silahlarla sanal hedefi ateşleme ile ilgili bir simülasyonumuzu deneyimleme imkanı sunuyoruz. Geçen yılki tank simülatörümüzün bu yıl daha geliştirilmiş bir versiyonu var." diye konuştu.

Nacar, ürünlerin özelliklerinin her geçen gün geliştirildiğini ifade ederek, "Barkan insansız kara aracımıza yeni özellikler eklendi. Daha önceki yıllarda üzerinde sadece silah kulesi varken şimdi insan da taşıyabiliyor, lojistik aracı olarak da kullanılabiliyor, 360 derece çevresel gözetleme de yapabiliyor." şeklinde konuştu.

İnsan Kaynakları biriminin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Nacar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsan Kaynaklarımız öğrencilerimizle iletişime geçiyorlar, mesleki deneyimi olanlardan adaylık başvurusu alıyorlar. Bu yıl HAVELSAN’ın 40. yıla özel mühendis çocuk ve mühendis genç programlarını başlattık. Mühendis Çocuk programıyla yapay zeka yazılım gibi konularda çocuklara deneyimleme ve farkındalık oluşturma fırsatı veriyoruz.

İki ay önce Ordu’da iki yarışma düzenledik. Temmuz sonu karma sürü simülasyon yarışması ve sürü İHA yarışması düzenledik. Bu iki yarışmamız sonuçlandı. Cumartesi günü arkadaşlarımızın ödüllerini vereceğiz. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel yeni ürünlerimizi katılımcılarla buluşturacağız."

