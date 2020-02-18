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Havran’da bu gelenek unutulmayacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.02.2020 17:01 | Son Güncelleme

Çoğu ata sporumuz unutulmaya yüz tutarken, Havran’da bu gelenek yaşatılmaya devam ediyor.

Çoğu ata sporumuz unutulmaya yüz tutarken, Havran’da bu gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un öncülüğünde bu yıl 5.’si düzenlenen deve güreşleri kıran kırana geçti.
Binlerce kişinin ilgi gösterdiği güreşlere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da destek verdi. Deve güreşleri zaman zaman izleyenlerin nefeslerini kesti.
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Her yıl artan bir coşku ve ilgiyle gerçekleştirilen bu geleneği yaşatmamız noktasında bizlere destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu sporun unutulmaması ve bu kültürü yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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