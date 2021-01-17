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Havran’da kar sevinci

17.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Havran ilçesinde, dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Havran ilçesinde, dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. İlçenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken,özellikle çocuklar adeta bayram sevinci yaşadı.
Edremit körfezi yöresinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Yörede pek çok yere 3-4 yıl sonra kar düşerken, vatandaşlar kar topu oynamak için yüksek yerlere akın etti. Kar yağışının bereket olduğunu anlatan Bekir Çetin, çocukların bayram sevinci yaşadıklarını söyledi. Eşi, Funda Filiz, oğulları Mehmet Alper ve Ahmet Eren ile birlikte eğlendiklerini anlatan Bekir Çetin, “Dereören yolundaki işyerimizin çevresi karlarla kaplandı. Biz de, işyerimizin bahçesinde çocuklarla kar topu oynadık. Özelikle çocuklar çok eğlendi. Bütün yurtta olduğu gibi yörede de kuraklık var. Biz buradan Havran barajını kuşbakışı görüyoruz. Barajda sular bitmek üzereydi. İnşallah, bu günlerde düşen kar ve yağmur ile baraj dolar. Çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız bunu bekliyor. Karın bereket getireceğine inanıyoruz” dedi.

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