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Havza Belediyesinde YKS mesaisi

SAMSUN HABERLERİ  | 27.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Havza Belediyesince, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilçede giren adaylar için araç tahsis edildi.Havza Belediyesi hizmet araçları, YKS için sınav merkezlerine giden adayları sınav merkezlerine taşıyor.Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Vekili Zeki Kurt idaresinde yapılan çalışmalarda Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi tarafından sabah erken saatlerde dezenfekte edilen hizmet araçları iki gün boyunca adaylara yardımcı olacak.Havza Belediyesi ayrıca, ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı oluyor.

Havza Belediyesince, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilçede giren adaylar için araç tahsis edildi.
Havza Belediyesi hizmet araçları, YKS için sınav merkezlerine giden adayları sınav merkezlerine taşıyor.
Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Vekili Zeki Kurt idaresinde yapılan çalışmalarda Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi tarafından sabah erken saatlerde dezenfekte edilen hizmet araçları iki gün boyunca adaylara yardımcı olacak.
Havza Belediyesi ayrıca, ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı oluyor. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, adayların sınav merkezlerine geç kalmalarının önüne geçmek için uygulamaya başladıklarını belirterek, “Bu kapsamda sınava girecek adaylar için araçları seferber ettik. Öğrencilerimizi sınav merkezlerimize yetiştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekteyiz. Araçlarımız sabah saatlerinde dezenfekte edilerek göreve başladı. Araçlarımız iki gün adayların sınav giriş saatlerine kadar görevde olacak. Yine ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile adaylarımıza yardımcı olacağız” dedi.

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