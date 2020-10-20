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Havza MYO’da devir teslim

SAMSUN HABERLERİ  | 20.10.2020 10:09 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı devir teslim töreninde görevi Prof. Dr. Adem Asan’dan aldı.
Törende Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep de hazır bulundu.

“Hocamızın geride hoş bir seda bıraktığına inanıyorum”
Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Prof. Dr. Adem Asan’ın Havza Meslek Yüksekokuluna ciddi emekleri olduğuna ve önemli hizmetler ürettiğine işaret ederek, “Bunun neticesinde okulumuzda bir birikim oluştu. Prof. Dr. Asan’ın da zaten bilgi, öngörü ve tecrübesine bundan sonra da başvuracağız. Hocamızın da her hâlükârda yanımızda olacağından eminiz. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Havza MYO’da hocamızın, yaptığı çalışmalarla öne çıkmasıyla geride hoş bir seda bıraktığına inanıyorum ve emeği de her zaman anılacaktır” dedi.
Yeni görevini devralan Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural, sorumluluğu büyük bu göreve layık gördükleri için Rektör Ünal ve yönetimine teşekkür etti, Havza MYO’ya yaptığı hizmetler için Prof. Dr. Asan’a da şükranlarını sundu. Prof. Dr. Adem Asan da makamların gelip geçici olduğunu ifade ederek, “Önemli olan; işinizi düzgün yapmanız ve vicdanınızın rahat olmasıdır, bu anlamda vicdanım rahat. Bu süreçte emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum, haklarını helal etsinler” şeklinde konuştu.
Havza MYO’da incelemelerde bulunan Rektör Ünal, öğretim elemanlarıyla tanıştı, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphaneyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

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