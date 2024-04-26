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Havza’da 2 katlı ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu

İHA İHA
26.04.2024 08:24
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Samsun’un Havza ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu.

Havza’da 2 katlı ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu

Ortaklar Mahallesi’nde bulunan Seyfettin Tural’a ait 2 katlı ahşap evde gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede evi sararken, samanlık ve depo da alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, samanlıkta bulunan yaklaşık 300 balya saman ile depoda bulunan zirai aletler de zarar gördü.

Mahalle sakinleri, yangına müdahale eden ekiplere yardımda bulunurken evde kimsenin kalmadığı öğrenildi.

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