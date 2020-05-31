YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Havza’da denetimler sürüyor

Havza’da denetimler sürüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 31.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 15 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş kalan sokaklarda Havza Belediyesi tarafından denetimlere aralıksız devam edildi.Zabıta ekiplerinin yürüttüğü denetim çalışmalarında ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan araçlar denetledi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 15 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş kalan sokaklarda Havza Belediyesi tarafından denetimlere aralıksız devam edildi.
Zabıta ekiplerinin yürüttüğü denetim çalışmalarında ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan araçlar denetledi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan 65 yaş vatandaşlara yönelik yönlendirici ve bilgilendirici uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada park ve meydanlarda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları, banklarda oturmamaları konularında uyarılarda bulunuldu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapmış olduğu açıklamada sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Gerekli birimlerimiz çalışmalarına ve denetimlerine aralıksız devam ediyor. İnşallah 1 Haziran tarihi ile yeni normalleşme süresinde de başarı yine halkımızın azmi ve bizlere vereceği katılar ile olacak. Normalleşme sürecinde maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmemiz çok önemli. Yine bu süreçte de Havza Belediyesi olarak görevimizin başında olmaya devam edeceğiz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladıKoronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Samsun Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:01
Sabah
04:57
Öğle
12:37
İkindi
16:36
Akşam
20:07
Yatsı
21:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Erturan Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Ilkadim
Ketenci Eczanesi
Ilkadim
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Sevinç Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Polisler yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu

Polisler yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Tırın açık unutulan damperi üst geçide çarpıp koptu

Tırın açık unutulan damperi üst geçide çarpıp koptu

Bisiklet hırsızlığına tutuklama

Bisiklet hırsızlığına tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.