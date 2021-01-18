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Havza’da karla mücadele

18.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Havza’da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.Kar yağışı ile birlikte Havza Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde özellikle hastane yolu ve ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başlandı.

Havza’da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı ile birlikte Havza Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde özellikle hastane yolu ve ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başlandı. Diğer taraftan Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde ilçe merkezindeki ana caddelerde bulunan kaldırım ve meydanlarda kar temizleme çalışmasında sürdürüldü.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kış şartlarının olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla karla mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Ekiplerimiz kar yağması ile birlikte ana caddelerin yanı sıra eğimli bölgelerde, kaza riski görülen yokuşlar ve rampalarda tuzlama çalışmaları yapmaya başladı. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz 24 saat görev başındalar. İlçemizde hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli olan tüm tedbirleri almış durumdayız ve sürekli olarak hazırlıklıyız. Hazırlıklarımız kapsamında tuz ve çakıl karışımı kullanıma hazır şekilde stokta bekletilmekte" dedi.

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