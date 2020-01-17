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  4. Havza’daki 6 bin 747 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Havza’daki 6 bin 747 öğrenci karne heyecanı yaşadı

SAMSUN HABERLERİ  | 17.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatili dolayısıyla 6 bin 747 öğrencinin karne sevinci yaşadığı Havza’da Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, öğrencilere karne dağıttı.Samsun ve ilçelerinde öğrenciler yarıyıl talinin gelmesiyle birlikte karne heyecanı yaşadı.

Yarıyıl tatili dolayısıyla 6 bin 747 öğrencinin karne sevinci yaşadığı Havza’da Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, öğrencilere karne dağıttı.
Samsun ve ilçelerinde öğrenciler yarıyıl talinin gelmesiyle birlikte karne heyecanı yaşadı. Havza’da da Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam öğrencilere karne dağıttılar.
Karne dağıtım töreninde konuşan Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, “Yoğun bir eğitim öğretim dönemini tamamladık. Öğrencilerimiz yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirmeli ve dinlenmiş bir şekilde yeni döneme başlamaları gerekmektedir” dedi.
Havza’daki eğitim seviyesinin iyi durumda olduğunu ifade eden Havza Belediye Başkanı Sebehattin Özdemir ise, “Havza’da eğitim seviyesi olarak oldukça iyi durumda. Çocuklar şimdiden bir idealiniz olsun. Ülke olarak sizlere ihtiyacımız var. Başarıya ihtiyacımız var. Allah’ım sizleri muvaffak eylesin. Bizim okumaktan ve başarılı olmaktan başka çaremiz yok. Siz bizim istikbalimiz, siz bizim geleceğimizsiniz. Kendinize bir hedef koymanız sizleri başarı için motive edecektir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet için gece gündüz demeden çalışacağız. Ben hepinize iyi tatiller dileyerek, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmalar sonrası Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, şube müdürleri, okul müdür ve öğretmenleri karneleri öğrencilere takdim ettiler. Ayrıca müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

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