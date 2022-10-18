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Hayat Bugün dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor? Hayat Bugün dizisi uyarlama mı?

18.10.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni olmaya aday Hayat Bugün dizisinin ekranlarda yerini almasına kısa bir zaman kaldı. Dizi SHOW TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Başrollerde Hazar Ergüçlü, Ulaş Tuna Astepe gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki Hayat Bugün dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor? Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? İşte merak edilenler...

Hayat Bugün dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor? Hayat Bugün dizisi uyarlama mı?

Hayat Bugün dizisinin yayın günü için geri dayım başladı. Dizi hakkında detaylar araştırılıyor. Hayat Bugün dizisinin hikayesi, Ulaş Tuna Astepe'nin hayat verdiği doktor Barış karakterinin Hisarönü Hastanesi'ne atanmasıyla başlıyor. Peki Hayat Bugün dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor? Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? İşte merak edilenler...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hayat Bugün dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. Dizinin çekimlerinin, Hisarönü Hastanesi'nde gerçekleştirildiği biliniyor. Çekimlerin, İstanbul'da bulunan eski İstanbul Ekol Hastanesinde yapıldığı iddia ediliyor.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Hayat Bugün dizisi, New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlamasıdır.

HAYAT BUGÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ulaş Tuna Astepe; "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'' (Dr. Max Goodwin),

Hazar Ergüçlü; "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe),

Tansel Öngel "Doç. Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds),

Hande Doğandemir; "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom),

Mert Denizmen; ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ,

Şerif Erol; "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor).

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