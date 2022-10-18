Hayat Bugün dizisinin yayın günü için geri dayım başladı. Dizi hakkında detaylar araştırılıyor. Hayat Bugün dizisinin hikayesi, Ulaş Tuna Astepe'nin hayat verdiği doktor Barış karakterinin Hisarönü Hastanesi'ne atanmasıyla başlıyor. Peki Hayat Bugün dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor? Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? İşte merak edilenler...
Hayat Bugün dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. Dizinin çekimlerinin, Hisarönü Hastanesi'nde gerçekleştirildiği biliniyor. Çekimlerin, İstanbul'da bulunan eski İstanbul Ekol Hastanesinde yapıldığı iddia ediliyor.
Hayat Bugün dizisi, New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlamasıdır.
Ulaş Tuna Astepe; "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'' (Dr. Max Goodwin),
Hazar Ergüçlü; "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe),
Tansel Öngel "Doç. Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds),
Hande Doğandemir; "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom),
Mert Denizmen; ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ,
Şerif Erol; "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor).
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