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Hayatı Kaçıranlar Kulübü Gaziantep’te

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.03.2020 15:33 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dört bir yanında toplumu sağlık alanında bilinçlendiren Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya’dan sonra Gaziantep’te de idrar kaçırma üzerine gerçekleştirdiği farkındalık projesiyle halkla buluştu.

Türkiye’nin dört bir yanında toplumu sağlık alanında bilinçlendiren Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya’dan sonra Gaziantep’te de idrar kaçırma üzerine gerçekleştirdiği farkındalık projesiyle halkla buluştu. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Kontinans Derneği işbirliğinde yapılan seminere, Nergis Kumbasar’ın sunucu, Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Kontinans Derneği Üyesi Prof. Dr. Abdullah Gedik konuşmacı olarak yer aldı. Çetin Emeç Toplantı Salonu’ndaki seminerde insanların utandığı için ya da yaşlılıkla birlikte yaşanan bir süreç olduğunu düşünerek sakladığı idrar kaçırmanın çok ciddi sağlık sorunlarının işaret edebileceği konuşuldu. İdrar kaçırma problemine karşı yapılması gerekenler ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verildi.
İdrar kaçırma şeker hastalığının habercisi olabilir"
Seminerde Prof. Dr. Tufan Tarcan, ilerleyen yaşla birlikte idrar kaçırmanın sıklığının arttığını ancak insanların önemli bir bölümünün idrar kaçırmayı yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşündükleri için hekime başvurmadıklarına dikkat çekerek, “İdrar kaçırma hastalık değil bir belirtidir. Bunun altında çok ciddi hastalıklar yatıyor olabilir. Her 4 kadından 1’i, 60 yaş üzerinde ise her 3 kadından 1’i idrar kaçırıyor. Öte yandan erkeklerde ise daha çok ya geçirilmiş bazı ameliyatların sonrasında idrar kaçırma ortaya çıkabiliyor ya da ileri yaşlarda özellikle Alzheimer, demans gibi beynin bazı fonksiyonlarının kaybolduğu durumlarda ortaya çıkabiliyor. Şeker hastalarında mesane işlevi bozuluyor. Bozulduğu için siz tuvalete gidene kadar yolda idrarınızı kaçırıyorsunuz. Şeker hastalığında ilk bu yaşanıyor. İlerleyen evrelerde ise bu sefer mesane kası iyice yorulduğu için idrarı dışarı pompalayamaz ve boşaltamaz hale gelebiliyorsunuz. Bize idrar kaçırma ile başvuran birçok hastaya şeker hastalığı teşhisini bu nedenle koyabiliyoruz.” diye konuştu.
Kadınlarda doğum yapma sıklığının idrar kaçırmayı etkileyen faktörlerden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Abdullah Gedik ise, “Obezite yani aşırı kilolularda, sürekli tekrarlayan öksürük atakları yaşayanlarda, ciddi anlamda kabızlığı olanlarda, rahmi alınmış hastalarda idrar kaçırma şikayetlerine çok fazla rastlıyoruz” dedi.
Seminerin devamında vatandaşın sorularını alan konuşmacılar, merak edilenleri cevapladı.

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