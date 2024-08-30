MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Hayati tehlikeyi atlattı' denmişti! Reha Muhtar'dan üzen haber geldi

'Hayati tehlikeyi atlattı' denmişti! Reha Muhtar'dan üzen haber geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 14:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en tanınmış haber sunucularından biri olan Reha Muhtar, 20 Ağustos tarihinde Sarıyer'deki yalısında yüksekten düşerek ağır yaralanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Entübe edildiği öğrenilen Reha Muhtar'ın son olarak uyandırıldığı ve hayati tehlikeyi atlattığı söylenmişti. Reha Muhtar'dan üzen haber geldi.

'Hayati tehlikeyi atlattı' denmişti! Reha Muhtar'dan üzen haber geldi

MYNET-Bir döneme damga vuran ünlü spiker Reha Muhtar 20 Ağustos tarihinde gece 01.00 sularında Sarıyer'deki yalısında yüksekten düşerek ağır yaralanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Entübe edildiği öğrenilen Reha Muhtar'dan gelen son haberlere göre ünlü ismin uyandırıldığı ve hayati tehlikeyi atlattığı söylenmişti.

rehaa

Durumumun stabil olduğu bilenen Reha Muhtar'dan üzen haber geldi. alk TV'nin haberine göre; Reha Muhtar'ın genel durumu iyiye gittiği için doktorları kendisini yürütmek istedi.

YENİDEN ENTÜBE EDİLDİ

Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı ve bu nedenle doktorların pıhtı atmasından korkarak ünlü ismi tekrar entübe ettikleri öğrenildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Reha Muhtar
En Çok Okunan Haberler
Anıtkabir'deki törene de katılmamıştı! Bakan Yerlikaya'ya yüklendi: Burası babasının yeri değil

Anıtkabir'deki törene de katılmamıştı! Bakan Yerlikaya'ya yüklendi: Burası babasının yeri değil

Zafer Bayramı'nda gazileri küplere bindiren görüntü

Zafer Bayramı'nda gazileri küplere bindiren görüntü

Görüntüler Ayvalık’tan geldi! 3 günlük tatil sonrası uzun kuyruklar oluştu…

Görüntüler Ayvalık’tan geldi! 3 günlük tatil sonrası uzun kuyruklar oluştu…

15 yaşındaki yeğenini yıllarca taciz eden sapık! Sosyal medya ayağa kalktı

15 yaşındaki yeğenini yıllarca taciz eden sapık! Sosyal medya ayağa kalktı

Anne Yüksel Güran tam o noktayı işaret etmişti! İlk kez ekranda gösterildi

Anne Yüksel Güran tam o noktayı işaret etmişti! İlk kez ekranda gösterildi

Van'da petrol heyecanı! Çalışmalar başladı, jandarma gece gündüz elde silah nöbet tutuyor

Van'da petrol heyecanı! Çalışmalar başladı, jandarma gece gündüz elde silah nöbet tutuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.