'Hayati tehlikeyi atlattı' denmişti! Reha Muhtar'dan üzen haber geldi

MYNET-Bir döneme damga vuran ünlü spiker Reha Muhtar 20 Ağustos tarihinde gece 01.00 sularında Sarıyer'deki yalısında yüksekten düşerek ağır yaralanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Entübe edildiği öğrenilen Reha Muhtar'dan gelen son haberlere göre ünlü ismin uyandırıldığı ve hayati tehlikeyi atlattığı söylenmişti.

Durumumun stabil olduğu bilenen Reha Muhtar'dan üzen haber geldi. alk TV'nin haberine göre; Reha Muhtar'ın genel durumu iyiye gittiği için doktorları kendisini yürütmek istedi.

YENİDEN ENTÜBE EDİLDİ

Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı ve bu nedenle doktorların pıhtı atmasından korkarak ünlü ismi tekrar entübe ettikleri öğrenildi.