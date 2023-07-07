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Hayatımın Neşesi konusu nedir? Hayatımın Neşesi oyuncuları kimler? TRT1'den sıcacık aile hikayesi!

07.07.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımın Neşesi konusu ve oyuncuları, dizinin TRT1 yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Tıp eğitimine geri dönen bir kadının hikayesinin anlatıldığı dizi, cuma akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Bu akşam ilk bölümü ile ekran maratonuna başlayacak olan dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Hayatımın Neşesi konusu nedir? Hayatımın Neşesi oyuncuları kimler? İşte TRT1 yayın akışı...

Hayatımın Neşesi, başrollerini Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in üstlendiği ve merakla beklenen yapımlardan biri oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ oturuyor. Her hafta Cuma günleri izleyici karşısına çıkacak olan Hayatımın Neşesi oyuncuları arasında tanınmış ünlü simalar da yer alıyor. İşte Hayatımın Neşesi konusu, oyuncuları ve 7 Temmuz TRT1 yayın akışı...

HAYATIMIN NEŞESİ KONUSU NEDİR?

Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesi ve Mustafa'nın ailesini tanıyacağız. Birbirinden farklı karakterlere sahip bu insanlara ve yaşamlarına tanık oldukça, izleyiciler de kendilerini bu ailenin bir parçası gibi hissedecekler.

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Neşe'nin evlilik hayatının mutluluğu ve bir ailenin içinde olmanın verdiği huzuru, kızı Zeynep'in annesinin ev kadını olmasından çok da hoşlanmaması, oğlu Emre'nin bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü, Mustafa'nın kardeşi Serdar'ın aile yadigarı kumaşçı dükkanında çalışmamakta diretmesi ve Aylin'le tanışıp ona aşık olması...

HAYATIMIN NEŞESİ OYUNCULARI KİMLER?

Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'i başrolde buluşturan Hayatımın Neşesi'nin oyuncu kadrosunda;

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Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol, Gizem Kala, Selma Guneri, Süreyya Güzel, Nisan Dökmeci, Said Ege Yıldırım ve Özlem Ünaldı yer alıyor.

7 TEMMUZ TRT1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Hayatımın Neşesi
02:00 Kalk Gidelim
04:00 Seksenler
05:20 Kapanış

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