Hayatımın Neşesi konusu nedir? Hayatımın Neşesi oyuncuları kimler? TRT1'den sıcacık aile hikayesi!

Hayatımın Neşesi, başrollerini Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in üstlendiği ve merakla beklenen yapımlardan biri oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ oturuyor. Her hafta Cuma günleri izleyici karşısına çıkacak olan Hayatımın Neşesi oyuncuları arasında tanınmış ünlü simalar da yer alıyor. İşte Hayatımın Neşesi konusu, oyuncuları ve 7 Temmuz TRT1 yayın akışı...

HAYATIMIN NEŞESİ KONUSU NEDİR?

Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesi ve Mustafa'nın ailesini tanıyacağız. Birbirinden farklı karakterlere sahip bu insanlara ve yaşamlarına tanık oldukça, izleyiciler de kendilerini bu ailenin bir parçası gibi hissedecekler.

Neşe'nin evlilik hayatının mutluluğu ve bir ailenin içinde olmanın verdiği huzuru, kızı Zeynep'in annesinin ev kadını olmasından çok da hoşlanmaması, oğlu Emre'nin bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü, Mustafa'nın kardeşi Serdar'ın aile yadigarı kumaşçı dükkanında çalışmamakta diretmesi ve Aylin'le tanışıp ona aşık olması...

HAYATIMIN NEŞESİ OYUNCULARI KİMLER?

Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'i başrolde buluşturan Hayatımın Neşesi'nin oyuncu kadrosunda;

Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol, Gizem Kala, Selma Guneri, Süreyya Güzel, Nisan Dökmeci, Said Ege Yıldırım ve Özlem Ünaldı yer alıyor.

7 TEMMUZ TRT1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Hayatımın Neşesi

02:00 Kalk Gidelim

04:00 Seksenler

05:20 Kapanış

