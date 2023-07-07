Hayatımın Neşesi konusu nedir? Hayatımın Neşesi oyuncuları kimler? TRT1'den sıcacık aile hikayesi!

Hayatımın Neşesi, başrollerini Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in üstlendiği ve merakla beklenen yapımlardan biri oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ oturuyor. Her hafta Cuma günleri izleyici karşısına çıkacak olan Hayatımın Neşesi oyuncuları arasında tanınmış ünlü simalar da yer alıyor. İşte Hayatımın Neşesi konusu, oyuncuları ve 7 Temmuz TRT1 yayın akışı...
Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesi ve Mustafa'nın ailesini tanıyacağız. Birbirinden farklı karakterlere sahip bu insanlara ve yaşamlarına tanık oldukça, izleyiciler de kendilerini bu ailenin bir parçası gibi hissedecekler.
Neşe'nin evlilik hayatının mutluluğu ve bir ailenin içinde olmanın verdiği huzuru, kızı Zeynep'in annesinin ev kadını olmasından çok da hoşlanmaması, oğlu Emre'nin bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü, Mustafa'nın kardeşi Serdar'ın aile yadigarı kumaşçı dükkanında çalışmamakta diretmesi ve Aylin'le tanışıp ona aşık olması...
Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'i başrolde buluşturan Hayatımın Neşesi'nin oyuncu kadrosunda;
Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol, Gizem Kala, Selma Guneri, Süreyya Güzel, Nisan Dökmeci, Said Ege Yıldırım ve Özlem Ünaldı yer alıyor.
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Hayatımın Neşesi
02:00 Kalk Gidelim
04:00 Seksenler
05:20 Kapanış