Aleyna Kalaycıoğlu aylık gelirini açıkladı! Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun sözleri acılı anneyi kızdırdı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, siyah takım elbisesiyle duruşma salonundaki yerini aldı. Aleyna Kalaycıoğlu, siyah tişörtle katıldığı duruşmada salonun ön bölümünde yerini aldı. Yanında infaz koruma memurunun bulunduğu görülen Kalaycıoğlu’nun yorgun olduğu dikkat çekti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN AYLIK GELİRİ

Mahkeme heyeti tarafından sanıkların kimlik tespiti işlemleri yapıldı. Emrullah Erdinç'in X'teki aktarımında üniversite mezunu olduğunu söyleyen Aleyna aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu da soru üzerine sözlerine ekledi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun çapraz sorgusu da dikkat çekti.

Sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, savunması sırasında Kundakçı ailesinden de özür dilemek istediğini belirterek, “Keşke bana olsaydı” dedi.

Bu sözlerin ardından Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı sanığa "geber" diye tepki gösterdi.

"ÇOK HIZLI GELİŞTİ"

Kubilay Kaan Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı ise mikrofonu alarak sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu’na doğrudan soru yöneltti. Cemil Kundakçı, “Kamera görüntülerinde belinizden silahı çekmeniz 6 saniye sürüyor. Ancak burada anlatmanız 1,5 dakika sürdü. Olay bu kadar kısa sürede nasıl yaşandı?” diye sordu.

Sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu ise, “Çok hızlı gelişti olay” yanıtını verdi.