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Hayatımın Neşesi'nin Serdar'ı Aras Şenol kimdir, nereli, kaç yaşında? Aras Şenol'un oynadığı diziler

07.07.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras Şenol, Hayatımın Neşesi dizisinde Serdar karakterine hayat veriyor. TRT 1'de bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak Hayatımın Neşesi dizisinde Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin, Metin Coşkun, Ezgi Tombul gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin ilk bölümü için geri sayım sürerken birçok kişi ünlü oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Aras Şenol kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Hayatımın Neşesi'nin Sedar'ı Aras Şenol hakkında bilgiler...

Aras Şenol ile ilgili araştırmalar bugün saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisi nedeniyle hız kazandı. Ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin başına gelenlerin işleneceği Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım sürüyor. Hayatımın Neşesi'nin Serdar'ı Aras Şenol merak konusu oldu. İşte Aras Şenol hakkında hakkında merak edilenler...

ARAS ŞENOL KİMDİR?

Aras Şenol, 4 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur.

Aras Şenol ilk oyunculuk deneyimini Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile yaşamıştır.

Ünlü oyuncu, 1.82 metre boyunda 74 kilo ve Yengeç burcudur.

HAYATIMIN NEŞESİ'NİN SERDAR'I ARAS ŞENOL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aras şenol'un rol aldığı diziler:

Askimiz Yeter,
Bir Zamanlar Çukurova

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