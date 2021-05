Hayatını "nefesim" dediği serebral palsi hastası oğlunu adadı

Anne Korkmaz, eşi vefat ettikten sonra birçok şeyi kendi başına yapmayı öğrendiğini, Zekeriya'nın hem annesi hem de babası olduğunu anlattı.

- "Zekeriya ile iki bedende tek organ gibiyiz"

Korkmaz, bazı SP'li hastalara göre Zekeriya'nın durumunun daha ağır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zekeriya fizik tedavi ve eğitimi hiç bırakmadı ama kasılmaları çok fazla olduğu için kalça çıkıkları, kemiklerde eğilme, vücutta bozulma gibi sorunlarla 12 ameliyat geçirdi. Konya'ya taşındıktan sonra evde eğitim almaya başladık. Karatay Özel Eğim Uygulama Okulu'yla eğitimlerimize devam ediyoruz. Zekeriya'nın tedavisinde başarılı olabilmem için, 40 günlükken ilk geçirdiği nöbetten şimdiki zamana kadar hayatında ne olduysa hepsi benim beynimde kayıtlı, hepsine hakimim. Zekeriya ile iki bedende tek organ gibiyiz, 16 yıllık bir hayatımız var. Bunun içine 12 ameliyat sığdırdık ve çok yoğun tedavi süreçlerinden geçtik, hiç ümidimizi kaybetmedik."

Korkmaz, evde Zekeriya'yı emanet edebileceği birileri olduğunda dahi bir an önce eve dönmek istediğini, aklının oğlunda kaldığını belirterek, "Hiçbir zaman Zekeriya'dan şikayetçi olmadım, onu çok seviyorum. O benim hayatımın merkezinde, canım, her şeyim. Zekeriya hep benimle beraber, birlikte ağlıyoruz, gülüyoruz, mutlu oluyoruz. O benim nefesim. Bir oğlum daha var, ona karşı sorumluluklarım da bulunuyor. Her zaman onun da yanındayım, o da benim her şeyim. Zekeriya'nın abisi Ramazan en büyük destekçim." ifadelerini kullandı.