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Hayatlarında ilk kez tiyatro seyrettiler

MUŞ HABERLERİ  | 24.08.2020 17:28 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949.

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirtli çocuklar ilk kez tiyatroyla buluştu.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında Malazgirtli çocuklar ilk kez tiyatroyla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Malazgirt’te sahnelenen ‘’Bir Nefes Dede Korkut’’ oyunuyla çocuklar tiyatro izlemenin keyfini yaşadı. Tiyatronun sihirli dünyasında yolculuğa çıkan minikler, güldürürken eğiten oyunlarla neşeli saatler geçirdi. ‘Gezen Sinema’ çocuklar için Rafadan Tayfa gösterimi de gerçekleştirdi.

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