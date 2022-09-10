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Haydarpaşa Limanı önünde arızalanan tekne kurtarıldı

10.09.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydarpaşa Limanı önünde arızalanan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne kurtarılarak, Kalamış Marina'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

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