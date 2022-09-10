Haydarpaşa Limanı önünde arızalanan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne kurtarılarak, Kalamış Marina'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz