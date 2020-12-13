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HAYDİ polisleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

UŞAK HABERLERİ  | 13.12.2020 15:12 | Son Güncelleme

Uşak’ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokakta kalan hayvanları besledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar açıklamıştı.

Uşak’ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokakta kalan hayvanları besledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar açıklamıştı. Açıklamalar doğrultusunda hafta içi her gün akşam saat 21.00 - 05.00 aralarında, hafta sonu ise aralıksız Cuma akşamı saat 21.00 - pazartesi günü saat 05.00’e kadar kısıtlamalar geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı. HAYDİ ekipleri, kentin bir çok noktasında bulunan hayvan mama ve su kaplarına mama ve su doldurdu. Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları severken, elleriyle besledi.

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