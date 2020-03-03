Hayırsever ile başkan farkı

Kayseri’nin en önemli hayırseverlerinden birisi olan Osman Ulubaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ve Hayırsever Ulubaş, öğle yemeğini Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesindeki karavanadan yedi.

Kayseri’nin tanınmış iş adamlarından ve en önemli hayırseverlerinden olan Osman Ulubaş öğle saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Büyükkılıç ile Hayırsever Ulubaş arasındaki sıcak ve samimi sohbet Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesinde de devam etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç ve Hayırsever Osman Ulubaş, Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesinde sıraya girerek yemeklerini kendileri aldı. Tavuk çorba, ıspanak, yoğurt ve tatlıdan oluşan mönü için aşçılara teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç ve Hayırsever Osman Ulubaş, yemekhanedeki personele de afiyet olsun dileklerinde bulundular.

