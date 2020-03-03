YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Hayırsever ile başkan farkı

Hayırsever ile başkan farkı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.03.2020 14:41 | Son Güncelleme

Kayseri’nin en önemli hayırseverlerinden birisi olan Osman Ulubaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri’nin en önemli hayırseverlerinden birisi olan Osman Ulubaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ve Hayırsever Ulubaş, öğle yemeğini Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesindeki karavanadan yedi.
Kayseri’nin tanınmış iş adamlarından ve en önemli hayırseverlerinden olan Osman Ulubaş öğle saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Büyükkılıç ile Hayırsever Ulubaş arasındaki sıcak ve samimi sohbet Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesinde de devam etti.
Başkan Memduh Büyükkılıç ve Hayırsever Osman Ulubaş, Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesinde sıraya girerek yemeklerini kendileri aldı. Tavuk çorba, ıspanak, yoğurt ve tatlıdan oluşan mönü için aşçılara teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç ve Hayırsever Osman Ulubaş, yemekhanedeki personele de afiyet olsun dileklerinde bulundular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
12:55
İkindi
16:06
Akşam
18:40
Yatsı
19:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alara Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.