Hayırsever iş adamı Yıldıray Yalçın’dan 250 aileye gıda kolisi yardımı

Menderes Hadırlı Restaurant’ın işletmecisi hayırsever iş adamı Yıldıray Yalçın, korona virüs döneminde ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Pandemi sürecinde işsiz kalan, evine ekmek götüremeyen, yardıma muhtaç aileler için harekete geçen iş adamı Yıldıray Yalçın, çevresinde tespit ettiği yada sosyal medya aracılığı ile kendisine bildirilen 250 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Her yıl Ramazan ayında gıda kolisi dağıtan, iftar yemeği veren Yalçın, "Eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. Biz bu düsturla elimizden geldiği kadar bildiğimiz, gördüğümüz ya da bize bildirilen muhtaç ailelere yardım yaparak gözetmeye gayret ediyoruz" dedi.

Yalçın, Cumhurbaşkanlığı tarafından pandemi sürecinde başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye’m sloganı ile başlatılan yardım kampanyasının, Türk milletinin dayanışma ruhunu göstermek adına değerli bir örnek olduğuna dikkat çekerek, "Millet olarak bin yıldır ayakta isek, bu yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizin gücünden geliyor" dedi.



