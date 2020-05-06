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Hayırsever iş adamından 500 kolilik erzak yardımı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde hayırsever bir iş adamı, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 500 adet gıda erzak kolisini Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim etti.İlçenin hayırsever iş adamlarından Mehmet Emin Erkan, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlattığı 500 adet gıda erzak kolisini bir kamyon içerisinde vakıf yetkililerine teslim etti.Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik yapılan yardım için Erkan’a teşekkür ederek, "İş adamımız Mehmet Emin Erkan beye yaptığı yardım için teşekkür ederiz.

Hayırsever iş adamından 500 kolilik erzak yardımı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde hayırsever bir iş adamı, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 500 adet gıda erzak kolisini Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim etti.
İlçenin hayırsever iş adamlarından Mehmet Emin Erkan, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlattığı 500 adet gıda erzak kolisini bir kamyon içerisinde vakıf yetkililerine teslim etti.
Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik yapılan yardım için Erkan’a teşekkür ederek, "İş adamımız Mehmet Emin Erkan beye yaptığı yardım için teşekkür ederiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerimiz bu kolileri ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaştıracak” dedi.

Hayırsever iş adamından 500 kolilik erzak yardımı

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Akşam
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Yatsı
21:53

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Aslıhan Eczanesi
Merkez
Duran Eczanesi
Merkez
Meltem Türker Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Şifa Eczanesi
Biga
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