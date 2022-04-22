YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Hayırsever kadın İran sınırındaki okula bilgisayar laboratuvarı kurdu

Hayırsever kadın İran sınırındaki okula bilgisayar laboratuvarı kurdu

22.04.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayırsever kadın İran sınırındaki okula bilgisayar laboratuvarı kurdu

İstanbul'da yaşayan Nurcihan Avcı, Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki okula bilgisayar laboratuvarı desteğinde bulundu.

Geçen yıl ilçeye 35 kilometre mesafedeki İran sınırında bulunan Yukarıdikme İlk ve Ortaokulunda kitapsever eşi için doğum günü hediyesi olarak kütüphane oluşturan Avcı, bu yıl da aynı okula yaklaşık 20 bilgisayarın bulunduğu laboratuvar kazandırdı.

Tüm altyapısı tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulan laboratuvarın açılışı için tören düzenlendi.

Törene katılan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, bugün eğitime verilen katkının en güzel örneklerinden birinin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bir süre önce de hayırsever Avcı tarafından okula kütüphane inşa edildiğini anımsatan Türker, şunları kaydetti:

"Bu bilgisayar laboratuvarı hayırseverlerimizin ikinci hayrı, kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerek bu okulumuzda gerekse diğer okullarımızda ihtiyaçlarımızın karşılanması için hayırseverlerimizi destek vermeye davet ediyoruz. Geçmişten günümüze kadar okullarımıza katkı sunan herkese teşekkür ederim. Eğitim hepimiz için önemli. Hem bireysel olarak hem de ülke olarak toplum ne kadar iyi eğitilirse, toplumun kültür ve eğitim seviyesi ne kadar yükselirse toplumumuz o kadar müreffeh o kadar huzurlu olacaktır."

- "Destekçilerimize teşekkür ederim"

Hayırsever Avcı ise okula 4'üncü kez geldiğini ve çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Geçen yılki kütüphanenin ardından bu yıl da bilgisayar laboratuvarı kurduklarını kaydeden Avcı, "Çok mutluyum. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Her konuda bana destek olan eşime çok teşekkür ediyorum, her zaman yapmak istediğim her projede yanımda oldu. Destekçilerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu aslında bir kişinin hayali olabilir ama onların destekleri sayesinde bugün bunu yapabiliyoruz. Şimdiden çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından laboratuvarı gezen Türker, Avcı ve programa katılanlar, çocuklarla sohbet etti, okulun düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğini izledi.

Kaymakam Türker, Avcı'ya desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, Nurcihan Avcı'nın eşi Aycan Avcı, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinema salonuna dönüştürülen atıl binanın ilk misafiri kırsaldaki çocuklar olduSinema salonuna dönüştürülen atıl binanın ilk misafiri kırsaldaki çocuklar oldu
Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildiSakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi
Bolu'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyorBolu'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 22 Nisan Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:14
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:56
Yatsı
20:19

Van Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cuma

Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Koç Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Asya Eczanesi
Tusba
Sevinç Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Putin’in sevgilisi aylar sonra görüntülendi! Değişimi şaşırttı

Putin’in sevgilisi aylar sonra görüntülendi! Değişimi şaşırttı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.