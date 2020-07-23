YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Hayırsever vatandaş camiyi dezenfekte etti

Hayırsever vatandaş camiyi dezenfekte etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Burhaniye’de camilere maske ve seccade ile gelen vatandaşlar, dezenfekte çalışmalarına da destek verdi.

Burhaniye’de camilere maske ve seccade ile gelen vatandaşlar, dezenfekte çalışmalarına da destek verdi. Ören Camisi’ni lavanta kolonyası ile dezenfekte eden Kemal İşi, herkesin elinden geleni yapmasını istedi.
İlçede camilerde cemaat sayısı her geçen gün artarken, camiye gelen vatandaşlarda hijyen konusuna büyük özen gösteriyor. Camilere maske ve seccade ile gelen vatandaşlar, dezenfekte konusunda imamlara yardımcı olmaya başladı. Camide elinde makine ile dezenfekte çalışması yapan Kemal İşi, salgın döneminde herkesin titiz olmasını istedi. Camiyi 80 derecelik lavanta kolonyası ile dezenfekte eden Kemal İşi, “Salgın nedeniyle camilerden bir süre uzak kaldık. Şükür şimdi camiye gelebiliyoruz. Ancak, burada sosyal mesafeye uyduğumuz gibi hijyene de çok dikkat etmemiz lazım. Camiyi dezenfekte ettik. Güzel bir ibadet ortamı oldu” dedi. Vatandaşların camiye maske ve seccade ile geldiğini anlatan Ören Cami İmamı Kadir Özdemir’de dezenfekte işlemini yapan Kemal İşi’ye teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:53
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:37
Yatsı
22:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Duygu Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Cadde Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Balıkesir'de minibüsle tanker çarpıştı: 12 yaralı

Balıkesir'de minibüsle tanker çarpıştı: 12 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.