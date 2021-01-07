YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Hayırsever vatandaştan köy okuluna kütüphane

Hayırsever vatandaştan köy okuluna kütüphane

BİTLİS HABERLERİ  | 07.01.2021 15:07 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki köy okuluna hayırsever bir vatandaş tarafından kütüphane kuruldu.Güroymak’ın Yayladere köyünde ikamet eden Ali Fırat Tağa, Yayladere Köyü İlkokuluna kütüphane kurarak buradaki kitap eksikliğini giderdi.

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki köy okuluna hayırsever bir vatandaş tarafından kütüphane kuruldu.
Güroymak’ın Yayladere köyünde ikamet eden Ali Fırat Tağa, Yayladere Köyü İlkokuluna kütüphane kurarak buradaki kitap eksikliğini giderdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tağa, Yayladere İlkokulunda okurken okul kütüphanesinin olmadığını belirterek, “Gelecekte köyümün okuluna bir kütüphane kurulması hayalimdi, bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Üniversite dönemimde ‘Geleceğe Uzanan Eller Kulübü’nü oluşturduk. Bu oluşumdan sonra ilkokul okurken hayal etmiş olduğum kütüphane sevgisini öğrencilere aşılamak için kolları sıvadım. Geleceğe Uzanan Eller Kulübü olarak şimdiye kadar yirmiye yakın okula kütüphane ve öğrencilere kırtasiye yardımında bulunduk. Kulüp olarak Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin ve ilçemize bağlı Gölbaşı beldemizde bir ilköğretim okuluna, Güroymak Anadolu Lisesine ve Güroymak Yayladere Köyü Okulumuza kütüphane açtık. Bütün masrafları Geleceğe Uzanan Eller Kulübü olarak karşıladık” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 41 bin yıllık Neandertal kalıntısında şaşırtan detay 41 bin yıllık Neandertal kalıntısında şaşırtan detay
Saniyelerle kurtuldu!Saniyelerle kurtuldu!
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:23
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:36

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Halk Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Nisan Ecz.Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.