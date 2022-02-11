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Hayırseverler, İHH aracılığı ile İdlib'de sığınmacılara yardım malzemesi dağıttı

11.02.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayırseverler, İHH aracılığı ile İdlib'de sığınmacılara yardım malzemesi dağıttı

İSTANBUL (AA) - Suriye'nin İdlib kentindeki çadır kentleri ziyaret eden gazeteciler ve iş insanlarından oluşan heyet, sığınmacılara insani yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Editörü Hakkı Alkan, İş İnsanı Mustafa Akan, Spor Spikeri Deniz Satar ve Dijital Yayıncı Adem Metan, AFAD ve İHH aracılığıyla İdlib'deki çocuklara bot ve mont, ailelere ise battaniye ve yatak yardımında bulundu.

Adem Metan, alan el ile veren el arasında bir köprü vazifesi görmekten dolayı mutluluk duyduklarını ve kampanyalara devam edeceklerini dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"İHH ile birlikte bu kampanyayı başlatırken şunu önceledik, hiç kimseden nakdi bir yardım istemiyoruz. Biz insanlardan çocuklar için mont, bot, oyuncak, ayakkabı, kadınlar için ihtiyaç malzemelerini bize göndermelerini istiyoruz. Bugün de AFAD ve İHH aracılığıyla bu ürünleri çeşitli çadır bölgelerinde, kamp bölgelerinde dağıttık. Tabii ki buraya her geldiğimizde aslında kanaat etmenin, şükretmenin ne kadar önemli olduğunu, ifadelerin ötesinde yaşayarak anlıyoruz. İstiyoruz ki buradaki çocuklar hayal kurabilsinler, yarınlara dair bir endişe taşımasınlar. Bu kampanyaları yapmaya, elbette ki devam edeceğiz."

Programa, AFAD Hatay İl Müdürü Ercan Akar, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Nergis, İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek ve AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da katıldı.

İdlib halkına destek olmak isteyen hayırseverlerin, tüm operatörlerden KIS yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabilecekleri belirtildi. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklama kısmına SURIYE KIS yazarak yardım edebilecek.

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