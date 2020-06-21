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Hayırseverlerin yaptıracağı caminin temeli atıldı

MUŞ HABERLERİ  | 21.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak Danışmentgazi Camisi’nin temeli, kesilen kurban ve yapılan dualarla atıldı.Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi’nde yapılacak olan Danışmentgazi Camisi’nin temel atma törenine Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş da katıldı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak Danışmentgazi Camisi’nin temeli, kesilen kurban ve yapılan dualarla atıldı.
Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi’nde yapılacak olan Danışmentgazi Camisi’nin temel atma törenine Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş da katıldı. Burada konuşan Müftü Emrah Demirtaş, ilçeye yakışır bir cami yapılacağı için çok mutlu olduğunu kaydetti. Yapılacak caminin mahallelinin cami eksiğini önemli ölçüde karşılayacağını kaydeden Müftü Demirtaş, "Danışmentgazi Camimizin öncelikle Tarihi Milli Parkımızın yanında yapılması, tarihi ilçemize yakışır bir şaheser olacak. Bu eser Malazgirt ilçemize hayırseverlerin yardımları ile yapılacak bir şaheser olacak. Bu vesileyle yapılacak olan bu ulvi ve manevi eserin başta Malazgirt ilçemize ve Danişmentgazi Mahallesi halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen ve sebep olanlarla birlikte bundan sonra ve yardımı ve emeği dokunacak olan herkesten Allah razı olsun" dedi.
Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş’ın yaptığı dua ve kurban kesiminin ardından caminin temeli atıldı.

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