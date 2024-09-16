Hayri Kozak'dan çarpıcı açıklamalar! "Dursun Özbek'in benim için başkanlığı bitmiştir"

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, karaborsa bilet satış ve bazı yöneticilerin bundan menfaat elde ettiğine yönelik yaptığı konuşmalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

İfade vermek için Savcılığa çağrılan Hayri Kozak, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Benim ifade vermeme neden olan kişi Dursun Özbek'tir ve benim için başkanlığı bitmiştir. Ben 80 yaşına birkaç yıl kalmış, çok iyi bir Galatasaraylıyım. Dursun Özbek diye birini artık tanımıyorum" ifadelerini kullanan Kozak bundan sonraki Divan Kurulu toplantılarına da katılmayacağını duyurdu.

"BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Katıldığı son divan kurulu toplantısında Başkan Özbek'in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı değerlendiren Kozak, "Söyledikleri bana çok ağır geldi. Ben Galatasaray için yaşayan bir insanım. Dursun Özbek benim için artık yok hükmündedir. Bundan sonraki divan kurulu toplantılarına da katılmayacağım. İnsanlar inanmıyor ama artık böyle" dedi.

"TÜM TÜRKİYE'YE AÇIKLAYACAK"

Galatasaray'ın ağustos ayı divan kurulu toplantısında konuşan Hayri Kozak kürsüye gelerek "18 tane Galatasaraylı, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmaya çağrıldı. İçinde yöneticiler var. Bilet milet hikayeleri var ya, milyonların döndüğü olaydır, öyle böyle bir olay değildir. Bu soruşturma tamamlanınca Cumhuriyet Savcılığı, tüm Türkiye'ye açıklayacak" demişti.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Başkan Özbek bu konuşmaya sert bir yanıt vermiş ve "Sevgili Hayri Ağabey geldi konuştu, düşüncelerini dile getirdi. Konuşmamın başında bir şey ifade ettim; dışarıdan gelen iftiralara, hain saldırılara karşı dikkatli olalım, tek yumruk olalım. Bu yönetim mayıs ayında seçilmiş, 2.5 ay civarında hizmet veren bir yönetim. Birisi sosyal medyada, YouTube'ta bir şey söylüyor. Ne aslı ne astarı var. Her yere başvurduk herhangi bir soruşturma yok. Asparagas haberlerin arkasına takılıp Galatasaray'ı buradan, hem de Hayri Ağabey gibi birinin konuşup ifade etmesi son derece kötü. Biz tenkitten, hatalardan kaçan kişiler değiliz. Eğer bir yanlışımız varsa elbet kabul ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 29 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek suç duyurusunda bulunmuştu.