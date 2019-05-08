Hayri Kozak'tan Divan Kurulu'nda 'Her şey çok güzel olacak' mesajı

Galatasaray Divan Kurulu'na divan kurulu üyesi Hayri Kozak'ın yaptığı konuşma damga vurdu! Galatasaray üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin tekrarına ilişkin de mesajlar veren Kozak'ın "23 Haziran'da her şey çok güzel olacak" sözleri Divan Kurulu üyeleri tarafından da büyük bir alkış topladı.

Galatasaray Yönetimi'ne dair değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasının son bölümünde sesinin tonunu biraz daha yükselten Kozak, "23 Haziran'da şampiyonluğumuz dahil her şey çok güzel olacak. Türkiye'nin %70'nin bayram yapacağı bir gün olacak. Tanrı, İmamoğlu'nu bu memlekete bağışladı. Ülkemizin kurtuluşu bu genç çocuğun (Ekrem İmamoğlu) kazanmasındadır" dedi.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NDAN MUSTAFA CENGİZ'E TEPKİ

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in eski başkanlardan Faruk Süren ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Daha önceki toplantılarda birlik ve beraberlik mesajları verdiklerini aktaran Hamamcıoğlu, "23 Mart'ta yapılan olağan genel kurul sonrası yaşanmakta olan sıkıntı ve olağan dışı süreç boyunca tüm paydaşlarımızın beyanlarına çok dikkat etmeleri ve her türlü ayrıştırıcı, ötekileştirici mesajlardan kaçınmaları, özellikle futbol takımımızın şampiyonluk yolunda potaya girdiği dönemde birlik olmamız gerektiğini hatırlatmıştık. Eski yöneticilerimizin, başkanlarımızın ve sporcularımızın, Galatasaray'ımızın en önemli varlığı olduğunu birçok kez vurguladık." diye konuştu.