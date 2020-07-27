Hayvan Hakları Federasyonundan Mezitli Hayvan Mezarlığına ziyaret

Hayvan Hakları Federasyonu Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığını ziyaret etti. Mersinli havyan severlerin de eşlik ettiği ziyarette, duygusal anlar yaşandı.

Federasyon Saha Sorumlusu Arslan ve beraberindekiler, Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığındaki mezarları tek tek gezdi. Mezar taşlarına yazılan yazıları okuyan ziyaretçiler, göz yaşlarına hakim olamadı. Ziyaretçiler, mezarları ve çevresine dökülen bitkileri de suladı.

“Mezarlığı ziyaretimizde duygusal anlar yaşadık”

Arslan ve hayvan severler, daha sonra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile makamında bir araya geldi. Ziyarette, Mersin’e bir hayvan mezarlığı kazandırdığı için Başkan Tarhan’a teşekkür eden Zuhal Arslan, “Biz hayvan severler için en zor şey, yaşamımızın bir bölümünü paylaştığımız hayvan dostlarımızı kaybettikten sonra onları toprağa verebileceğimiz bir alanın olmamasıydı. Canımızın birer parçası olan hayvanlarımızı ya uygun olmayan koşullarda gizlice gömmek zorunda kalıyor ya da ne olacağını bilmez bir biçimde belediye yetkililerine teslim ediyorduk. Ancak, Mezitli Belediyemizin böyle bir hayvan mezarlığı açtığını duyunca yerinde görmek için Mersin’e gelerek hayvan sever dostlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Son derece hassas bir biçimde her ayrıntı düşünülerek ortaya çıkarılmış hayvan mezarlığımız tüm arkadaşlarımızı çok etkiledi. Özellikle dostlarını kaybeden insanlarımızın mesajları duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bunun bütün belediyelere örnek olmasını istiyorum. Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.