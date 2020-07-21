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Hayvan pazarı boş kaldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’nda 180 alanın kiralanmasına rağmen pazarın boş kalması dikkat çekti.Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’nda sessizlik sürüyor.

Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’nda 180 alanın kiralanmasına rağmen pazarın boş kalması dikkat çekti.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’nda sessizlik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde açılan ve bayrama kadar haftanın her günü faaliyet göstereceği belirtilen pazarın boş kalması endişe oluşturdu. Besiciler tarafından yaklaşık 180 alanın kiralandığı öğrenilirken, hayvanlarını getirenlerin sayısının az olması göze çarptı. Hayvan pazarındaki hareketsizlikten endişe duyan besiciler, gelecek günler için vatandaşları beklediklerini dile getirdi.

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