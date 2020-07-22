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Hayvan pazarında korona virüs tedbirleri

MALATYA HABERLERİ  | 22.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Canlı Hayvan Pazarında hazırlıklar yapıp, Covid-19 tedbirleri aldı.Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir hizmete kapalı olan Hayvan Pazarında bazı düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, pazar içerisinde ibadethane yapıp, tuvalet ve lavaboları yeniledi.Kurban için pazara gelecek vatandaşların sağlıklı koşullarda alış-veriş yapabilmeleri için pazar içinde ve dışında her türlü önlemi alan Büyükşehir Belediyesi, pazar içine giren bütün araçları dezenfekte ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Canlı Hayvan Pazarında hazırlıklar yapıp, Covid-19 tedbirleri aldı.
Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir hizmete kapalı olan Hayvan Pazarında bazı düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, pazar içerisinde ibadethane yapıp, tuvalet ve lavaboları yeniledi.
Kurban için pazara gelecek vatandaşların sağlıklı koşullarda alış-veriş yapabilmeleri için pazar içinde ve dışında her türlü önlemi alan Büyükşehir Belediyesi, pazar içine giren bütün araçları dezenfekte ediyor. Kapı girişlerinde ziyaretçilerin ateşleri ölçülürken maskesiz ziyaretçi kabul edilmiyor. Canlı Hayvan Pazarını Malatya Büyükşehir Belediyesi adına işleten Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, vatandaşların hayvan pazarında rahatça gezip alış-veriş yapabilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Geleneksel pazarlık usulleri yasak
Hayvan Pazarındaki tüm eksiklikleri ortadan kaldırdıklarını ifade eden Ünlü, “Canlı Hayvan Pazarımız hizmet vermeye hazır. Hayvan satış yerlerimiz, kesimhanelerimiz tam kapasite çalışıyor. Hijyen kurallarını harfi harfine yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde kurban alış-verişlerini yapabilirler. Pazarlıkların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılabilmesi için uyarılarda bulunuyoruz. Geleneksel pazarlık usuller yasak. Maskesiz hiç kimsenin girmesine izin vermiyoruz. Gelen araçlar dezenfekte ediliyor. Kesimhanelerimizde de sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ediyoruz. Sabah akşam ilaçlama yapıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık” şeklinde konuştu.

Kursiyerler teorik bilgiler alıp pratik yaptılar.
Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yönelik düzenlediği Kurban Kesim Kursuda tam hız sürüyor. Hayvan Pazarında, kurbanın İslami usullere göre kesilmesiyle ilgili teorik dersler verildi. Kurban kesim kursuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Veteriner Sami Altaş, Hayvan Pazarında kurbanın usullere uygun şekilde kurban edilebilmesi için gerekli bütün derslerin verildiğini söyledi. Kurban kesiminin tüm detaylarıyla ele aldıklarını vurgulayan Altaş, “Kursiyerlerimize hem teorik olarak hem de pratik yapmaları için hayvan pazarımızda çalışıyoruz. En önemli husus olan hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına ve dini vecibelere uygun kesimlerin yapılabilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik” dedi.

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