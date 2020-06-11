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Hayvanat Bahçesi’nin yeni sakinleri 3 yavru kurt oldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.06.2020 16:14 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Van’ın Erciş ilçesinde bulunan ve annesi öldüğü anlaşılan 3 yavru yaban kurdun yeni yuvası oldu.Dünyanın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü ve Türkiye’nin ise en büyük hayvanat bahçesi olma unvanına sahip olan, bin dönümlük alanda 350 tür ve 7 bin civarında hayvanı bünyesinde barındıran Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yeni misafirlerini ağırlıyor.Van’ın Erciş ilçesinde anneleri ölmüş olan 2’si dişi 1’i erkek 3 yavru yaban kurt, Van Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından getirilerek, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bulunan hayvan hastanesinde korum altına alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Van’ın Erciş ilçesinde bulunan ve annesi öldüğü anlaşılan 3 yavru yaban kurdun yeni yuvası oldu.
Dünyanın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü ve Türkiye’nin ise en büyük hayvanat bahçesi olma unvanına sahip olan, bin dönümlük alanda 350 tür ve 7 bin civarında hayvanı bünyesinde barındıran Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yeni misafirlerini ağırlıyor.
Van’ın Erciş ilçesinde anneleri ölmüş olan 2’si dişi 1’i erkek 3 yavru yaban kurt, Van Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından getirilerek, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bulunan hayvan hastanesinde korum altına alındı. Yavrular, gerekli tedavilerin yapılmasının ardından Hayvanat Bahçesi’nde yaşamlarını sürdürecek.
“Süt ve özel mamalarla besliyoruz”
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavru kurtların bakımlarını üstlenmek için hayvanat bahçesine getirildiklerini aktararak, “Yavru kurtlarımız burayla gelir gelmez onları ilk olarak genel bir sağlık taramasından geçirdik. Röntgenleri çekildi, akciğerleri dinlendi. Çok şükür durumları iyi. Gerekli tüm bakımları yaptık. Şimdi 21 gün özel hazırladığımız karantina kafeslerinde kalacaklar. Şuan kendilerini sütle ve özel mamalarla besliyoruz. Daha sonra bunları ete alıştıracağız ve belli yaşa geldiklerinde ziyaretçiler bu kurtlarımızı görebilecekler” dedi.

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